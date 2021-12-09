Томская область получит еще 940 млн рублей на поддержку здравоохранения

Томская область получит еще 941 млн рублей из резервного фонда страны на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Всего регионам дополнительно выделили на эти цели 89 млрд рублей. Соответствующее распоряжение о распределении средств между субъектами подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Наибольший размер межбюджетного трансферта предусмотрен для Москвы — 10,3 млрд рублей, Ростовской области — 3,2 млрд рублей и Московской области — 2,8 млрд рублей. В Сибири самый большой трансфер у Алтайского края — 2 млрд рублей. Республике Алтай выделили 277 млн, Тыве — 402 млн, Хакасии — 388 млн, Красноярскому краю — 1,6 млрд, Кузбассу — 1,8 млрд, Новосибирской области — 1 млрд, Омской — 1,4 млрд, Иркутской области — 1,3 млрд.

Меньше всего средств дополнительно выделили Байконуру — 2,5 млн рублей.



В правительстве РФ подчеркивают, что такая федеральная поддержка позволит регионам сосредоточить дополнительные ресурсы на борьбе с коронавирусом и на финансовом обеспечении стационарного лечения пациентов с COVID-19, не сокращая при этом расходы на плановую медпомощь.

«Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», — отметил Михаил Мишустин на прошедшем во вторник, 7 декабря, заседании Координационного совета по борьбе коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в 2020 году бюджет Томской области получил 3 миллиарда рублей на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Из этих денег 2 миллиарда направлено на поддержку врачей и безработных. Также регион получил дотации в размере 2,2 миллиарда рублей для компенсации снижения доходов из-за влияния коронавируса на деловую активность.

Согласно прогнозам, расходы Территориального фонда ОМС в 2022 году составят 20,6 млрд рублей. Планируется, что федеральный Фонд ОМС перечислит региону субвенцию в размере 19,8 млрд рублей. Основная доля – это расходы на финансовое обеспечение организации ОМС лиц, застрахованных на территории Томской области – 19,6 млрд рублей.

«Бюджет фонда ОМС должен быть доработан ко второму чтению с учетом поступлений, которые мы ждем из федерального фонда. Основной акцент будет сделан на необходимости создания резервных ресурсов, если ситуация с пандемией потребует дополнительного внимания и затрат», — отмечала спикер областного парламента Оксана Козловская.