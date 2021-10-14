Томская область получит 1,8 млрд рублей на строительство объездной дороги

Томская область получит 1,8 млрд рублей на строительство первого участка малого транспортного кольца Томска. Соответствующее решение озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Строительство объекта позволит перенаправить и разгрузить транспортные потоки в областном центре и Томской агломерации, а главное обеспечит транспортную доступность районов комплексного жилищного строительства общей площадью более миллиона квадратных метров», — сообщил вице-премьеру Марату Хуснуллину на онлайн-заседании штаба губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По словам губернатора, регион готов начать строительство уже в 2022 году: в полном объеме уже подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы.

Общая стоимость строительства объекта – 4,8 млрд рублей, заявку на 3 млрд Томская область подаст в рамках нового конкурсного отбора заявок.

«Строительство первого этапа малого транспортного кольца Томска позволит реализовать инвестиционный проект комплексного жилищного строительства стоимостью в 17,8 миллиарда рублей, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — В том числе 15 млрд частный бизнес направит на жилищное строительство, 1 млрд будет вложен во внутриквартальную инфраструктуру и 1,8 млрд – в магистральную инфраструктуру».