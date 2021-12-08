Томская область откажется от покупки участка под кампус. Его построят на муниципальной земле

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение отказаться от покупки у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк участка для строительства студенческого кампуса. Предполагается, что его построят на муниципальной земле, находящейся на левом берегу Томи.

«Внимательно проанализировал ситуацию вокруг аукциона по покупке земельного участка под кампус. Меня c жаром убеждали, что покупка жизненно необходима, но важнейший для региона проект из-за этой земли вызвал столько кривотолков, что я принимаю решение отказаться от аукционов. Собственники пусть остаются со своей землёй. Её никто у них покупать не будет ни за 600 млн, ни за 100 млн, ни за 10 млн. Торг здесь неуместен», — заявил Жвачкин.

Обладминистрация, проанализировав банк резервных земель на левобережье, решила выделить под строительство кампуса муниципальную землю. Губернатор добавил, что региону нужно заниматься не отдельными участками, а развитием всего левобережья, и делать это «будет не частный бизнес, а региональный проектный институт».

«Никогда Томская область не покупала земель под глобальные проекты федерального масштаба. Так было и когда выделяли землю под строительство особой экономической зоны, и когда мы строили промышленный парк. Кампус – это большой государственный проект, а не способ заработать для частных землевладельцев, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Такой проект не должен начинаться с каких-то непрозрачных схем и спекуляций. В полном соответствии с нашими полномочиями и позицией администрации Томска, мы передаем под кампус муниципальную землю на левом берегу Томи. Кампус будет иметь томскую прописку, а не находиться в Томском районе на землях сельхозназначения».

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что администрация Томской области планирует потратить 600 млн рублей на выкуп земли у частного владельца. На это обратила внимание депутат облдумы Галина Немцева. «У меня вызывает большое сомнение необходимость таких расходов. Мы уже зарыли в Левобережную дорогу 1 миллиард. Теперь еще 600. Пока напоминает какое-то поле чудес, куда лиса Алиса и кот Базилио советовали зарыть денежки», — написала в своем телеграм-канале лидер томского отделения партии «Справедливая Россия» Галина Немцева.

Позже выяснилось, что речь идет об участке, принадлежащем компании «Карьероуправление» Екатерины Собканюк. Спикер гордумы Чингис Акатаев рассказал, что эти земли были выкуплены в 2010 году за 24,5 млн рублей.

При этом, когда обладминистрация запустила аукцион, на который владельцы земель могли предлагать свои участки, стало известно, что потратить на землю под кампус планируется чуть больше 100. Позже дату окончания аукциона несколько раз переносили, а два дня назад появилась информация о том, что «Карьероуправление» отказалось продавать области свой участок земли на левобережье.

Мэрия отказалась комментировать, какие именно муниципальные земли теперь пойдут под кампус и попросила обращаться за информацией в обладминистрацию.