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Томская область оказалась на последнем месте по выбору работы в Сибири

ТВ2 ТВ2

Служба исследований сервиса по подбору персонала HeadHunter выяснила, где в Сибири самый большой выбор работы в начале 2022 года. Согласно данным исследования, Томская область оказалась на последнем месте.

За январь в Сибири работодатели открыли 101,8 тысяч вакансий. Самый большой выбор работы в Сибири зафиксирован в Новосибирской  областиздесь соискателям доступны 24,8 тысяч предложений, это 19% от всех вакансий в федеральном округе. На втором месте – Красноярский край (19,6 тысяч вакансий, 14% от всего объема вакансий в СФО), на третьем – Кузбасс (14,4 тысячи вакансий), на четвертом – Иркутская область (14,1 тыс.), на пятом – Алтайский край (10,8 тыс.), на шестом – Омская область (10,4 тыс.), завершает список крупнейших сибирских регионов Томская область (7,4 тыс.)

Наиболее востребованы в Томской области специалисты из сферы продаж – им адресовано 25% от всех открытых вакансий. В пятерке лидеров также рабочий персонал (15%), строители (14%), IT-специалисты (13,5%), специалисты из сферы производства (13,3%) и начинающие специалисты, студенты (12%)

В конце декабря губернатор Томской области подписал соглашение, что в 2022 году минимальная заработная плата вырастет почти до 18 тысяч рублей. 

Средняя зарплата в Томской области по итогам 2021 года составила 51 тысячу рублей. За год она выросла почти на 6 %, это меньше, чем в среднем по России. В России средняя зарплата по итогам минувшего года составляет 56,1 тысячи рублей. 

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