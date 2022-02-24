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  3. Томская область должна найти 70 млн рублей на достройку трех проблемных домов
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Томская область должна найти 70 млн рублей на достройку трех проблемных домов

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Работы по достройке четырех проблемных домов ведутся в Томской области. При этом, вопрос с девятью проблемными объектами в настоящее время не решен.

С 2011 года в Томске проблемными признали 28 домов, находящихся в долевом строительстве, из них 21 ввели в эксплуатацию к концу 2015 года. На решение проблемы обманутых дольщиков из облбюджета выделили больше миллиарда рублей субсидий. 

В феврале 2019 года Генпрокуратура выявила нарушения в работе томских властей по вопросу обманутых дольщиков. Также в Томске неоднократно проходили акции «Бездомного полка», на которых критиковалась работа властей по вопросам достройки долгостроев. Проблема была в том, что многие дома, строительство которых было фактически приостановлено, не были внесены в официальные списки проблемных.

Весной 2020 года был создан региональный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Планировалось, что фонд будет заниматься вопросами достройки долевых домов. Деньги на завершение строительства будут выделяться по принципу софинансирования из регионального и федерального фондов. В областном бюджете на эти цели изначально было заложено 170 миллионов рублей. Из федерального Фонда защиты прав дольщиков к этой сумме планировалось получить еще 830 миллионов.

«У нас 21 проблемный объект. 12 вошли в соглашение Фонда, девять осталось. Мы работаем по тому, чтобы три объекта вошли в соглашение с фондом, на это нужно еще 71 млн рублей найти областных денег. Мы работаем над этим. Остальные объекты будут достроены разными механизмами. Например, Косарева, 6 будет достраиваться приобретателем этого объекта незавершенного строительства», — рассказал Евгений Паршуто на пресс-конференции.

При этом часть долгостроев вообще не будет достраиваться. Это объекты по адресам Мокрушина, 9, Нефтяная, 7, Красноармейская, 7, Петропавловская, 5.

«Этих объектов нет, практически. Дольщики будут перемещены в другие достроенные объекты», — сказал замгубернатора.

По данным обладминистрации, в 2021 году дольщики получили компенсацию на сумму 464,5 млн рублей. Выплаты по восьми объектам получили 583 человека.

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