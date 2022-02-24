Томская область должна найти 70 млн рублей на достройку трех проблемных домов

Работы по достройке четырех проблемных домов ведутся в Томской области. При этом, вопрос с девятью проблемными объектами в настоящее время не решен.

С 2011 года в Томске проблемными признали 28 домов, находящихся в долевом строительстве, из них 21 ввели в эксплуатацию к концу 2015 года. На решение проблемы обманутых дольщиков из облбюджета выделили больше миллиарда рублей субсидий.



В феврале 2019 года Генпрокуратура выявила нарушения в работе томских властей по вопросу обманутых дольщиков. Также в Томске неоднократно проходили акции «Бездомного полка», на которых критиковалась работа властей по вопросам достройки долгостроев. Проблема была в том, что многие дома, строительство которых было фактически приостановлено, не были внесены в официальные списки проблемных.

Весной 2020 года был создан региональный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Планировалось, что фонд будет заниматься вопросами достройки долевых домов. Деньги на завершение строительства будут выделяться по принципу софинансирования из регионального и федерального фондов. В областном бюджете на эти цели изначально было заложено 170 миллионов рублей. Из федерального Фонда защиты прав дольщиков к этой сумме планировалось получить еще 830 миллионов.