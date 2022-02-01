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Томская мэрия начала искать подрядчика для ремонта коммунального моста

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Томский департамент капитального строительства объявил о начале аукциона по отбору подрядной организации, которая проведет капремонт коммунального моста через Томь. Общая стоимость этих работ — свыше 1,2 млрд рублей. Деньги город получил из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Длина моста составляет почти 664 метра, габариты проезжей части 16 метров, тротуаров – 1,2 метра, Подрядчику, выигравшему аукцион, предстоит выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду» на дороге и тротуарах, включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации», — сообщили в мэрии.

Отметим, коммунальный мост через Томь сдали в эксплуатацию в 1973 году и до 1999 года он оставался единственным способом сообщения между Томском и северо-западными районами области, а также выходом на федеральную автодорогу «Сибирь-Байкал» М53. Его ремонтировали в 2008 году. Тогда заменили асфальт на проезжей части и тротуарах, установили новые перила и ограждения. В последние годы стали случаться постоянные поломки деформационных швов моста, выявились другие дефекты. Специалисты провели обследование и пришли к выводу, что решить проблему можно лишь комплексно в рамках капремонта.

Ранее сообщалось, что ремонт запланирован на  2022-2023 годы. В рамках него обновят пролетные строения и мостовое полотно, опоры и конусы моста, проведут переустройство инженерных коммуникаций, сделают дождевую канализацию и локальные очистные сооружения.

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