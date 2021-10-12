Томская кругосветка готовится в двухмесячному пересечению Атлантического океана

Кругосветная экспедиция томского отделения Русского географического общества завершает европейский этап и готовится к двухмесячному пересечению Атлантического океана, сообщили в РГО.
Участники экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей» Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин к этому дню прошли на каркасно-надувном тримаране больше трёх тысяч миль, посетили восемь стран, сменили несколько часовых поясов. Завершив европейскую часть экспедиции.
«Уникальное судно уже находится в плавании более трёх месяцев. За это время путешественники прошли от Кронштадта до Канарских островов. Конечно, команду ожидали серьезные испытания: это и ледяные ветра Балтийского моря, и грозовые фронты с Гибралтарского пролива, и экстренные ремонты в пути, потребовавшие от экипажа быстрого и точного решения проблем», — говорится в сообщении.
Кроме сложностей, которые создает природа, бывают и другие. Например, В РГО рассказывают о трудностях с международной коммуникацией. В Марокко, в порт которого экспедиция попала с большим трудом: в столице страны, Рабате, путешественников ожидали соотечественники, но встретиться с ними так и не удалось, так как после долгих переговоров местные власти позволили судну отшвартоваться в марине, но запретили членам экипажа сходить на сушу. Причиной стали ковидные ограничения, которые распространяются и на заход в страну с моря.
«Подобные эксцессы не мешают Евгению и Станиславу следовать намеченному плану. Путешественники уже успели посетить немало знаковых мест, среди которых отдельного упоминания заслуживает самая западная точка Евразии – мыс Рока. Восторг от увиденного невозможно было скрыть даже всегда выдержанному капитану», — рассказывает РГО.
По пути путешественники встречают других кругосветчиков и экстремалов. Так, на встрече с испанским аквабайкером Альваро де Маричаларом и капитаном легендарного парусного фрегата «Штандарт» Владимиром Мартусем появилась идея совместно пройти один из участков плавания вокруг Земли. Также с томским экипажем тримарана часть пути прошел Алексей Балакин из Коврова, который путешествует по пути «Семь вершин мира». К этому июню он покорил Эверест и Антарктиду, пересёк Южную Америку поперёк на велосипеде. Всего с начала кругосветки к экипажу присоединилось семь участников.
Сейчас экипаж на стоянке на одном из островов Канарского архипелага — Тенерифе. Здесь участники готовятся к пересечению Атлантики, проверяют судно, модернизируют такелаж.
«Так как судно не имеет аналогов в мире, некоторые узлы приходится проектировать заново и изготавливать самостоятельно, либо в местных мастерских. Закупается всё необходимое прозапас: топливо, провизия, верёвки, крепёж, производится герметизация судна», — рассказали в РГО.
Само пересечение стартует в середине октября в Кабо-Верде, завершится в городе Ресифи в Бразилии.