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Томская кругосветка достигла берегов Бразилии со сломанной мачтой

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29 декабря тримаран томской кругосветной экспедиции достиг берегов Бразилии. Трансатлантический переход занял меньше времени, чем планировалось: от островов Кабо-Верде до бразильского порта Форталеза путешественники шли 17 дней. При этом более недели они шли на тримаране со сломанной мачтой. Теперь на стоянке экипаж хочет подвести итоги полугода путешествия и реконструировать тримаран. 

Самым серьезным испытанием с момента старта экспедиции путешественники Евгений Ковалевский и Станислав Березкин считают циклон, в который они попали в Атлантическом океане в середине перехода и который спровоцировал поломку судна. «Разрушилась передняя нога пирамиды, на которую крепятся мачта и передний стаксель. Мачта в любую минуту может упасть. Полопались крепления на задней балке, которые держат центральный баллон тримарана», — сообщал Ковалевский в Береговой центр экспедиции в ночь с 20 на 21 декабря.

Тогда на помощь путешественникам Бразилия направила сухогруз и предложила эвакуироваться, но мореплаватели оценили ситуацию, соорудили подпорку для мачты и решили продолжить маршрут под аварийным парусом. Посольство РФ в Бразилии договорилось с военно-морскими силами страны, чтобы экипажу предоставили 70 литров бензина, это позволило спокойно пройти 100 миль в неблагоприятных погодных условиях. Тримаран добрался до места назначения 29 декабря.

«Тот маршрут, которым мы пересекли Атлантический океан – один из самых коротких, но не один из самых простых. Идти через Конские широты ой как непросто. Я горжусь, что был капитаном на судне, которое пересекало Атлантику именно этим маршрутом», — признался Станислав Берёзкин

Как отметили в РГО, вместе с Ковалевским и Берёзкиным в путешествие по Атлантическому океану на тримаране отправился москвич Роман Гаражиев, инструктор по спортивному туризму. Ему без подготовки в парусном спорте удалось пройти все трудности вместе с командой.

Сейчас экипаж кругосветки радуется тому, что пересечение Атлантики завершилось раньше планируемого срока. Путешественники думали потратить на переход не меньше месяца, а управились за 17 дней и теперь собираются встретить Новый год на суше. Экипаж находится на пятидневном карантине, а после сможет выйти в город.

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