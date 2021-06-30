Томская команда выиграла чемпионат России по бочча

Томичи стали чемпионами в командном турнире класса ВС1/ВС2. В данной категории за победу боролись команды из 16 регионов страны. В финале томская тройка в составе Олега Абраменко, Софьи Бабкиной и Ивана Мурашева одержала уверенную победу над сборной Волгоградской области и стала чемпионом России.



«Бочча развивается в Томской области с 2017 года. Для региональной команды это только второй чемпионат, но уже «золотой», — сообщил преподаватель томской ДЮСШ УСЦ им. Шевелева Олег Шарепа. — Это большая победа, основными соперниками на турнире были сильнейшие сборные России из Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской области, Краснодарского края».