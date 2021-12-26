Томская команда «Такие» стала победителем шоу «Импровизация» на ТНТ

Томская команда «Такие» стала чемпионом в финале шоу «Импровизация» на ТНТ. Томичи сражались за победу против команды «Минские» из Минска. Итоговый счет — 82:73. Финал вышел в эфир в пятницу, скоро он должен появиться на официальном YouTube-канале ТНТ.

«Дорогие наши любимые вы! Мы победили. В первую очередь, наверное, самих себя. И к этой победе приложил руку каждый из вас, кто написал нам добрые слова, поставил лайк, вступил в священную борьбу с хейтерами и переживал, сидя у телевизора. Мы, наверное, не самая удобная команда для того, чтобы за нас болеть. Нам больше нравится, когда на сцене мы не соревнуемся, а делаем общий спектакль (так кстати и получилось в игре с Кайфовыми). Мы концертный коллектив. Но мы старались. Выходили на батлы и делали все, что могли в данный момент, обрастая потихоньку нужными для борьбы компетенциями. И спасибо вам, что вы оставались с нами, принимая наши взлеты, но самое главное – падения», — написал на своей странице в Инстаграм участник команды Сергей Игуменшев.

Напомним, за томскую команду выступают четверо импровизаторов: Руслан Мирзаханов, Сергей Игуменшев, Евгения Гольц и Сергей Слесаренко. Импровизацией они занимаются больше шести лет, выступая в Томске с шоу «Так себе театр». Томичи участвовали также в первом и втором сезоне шоу, дойдя в обоих до четвертьфинала.

В каждом баттле «Импровизации» участвуют две команды. У команд в запасе есть шесть раундов, которые отличаются по регламенту и количеству участников. Оценивают импровизацию два члена жюри, за каждую удачную шутку они начисляют той или иной команде по одному баллу.