Томская горбольница №3 впервые в России запустила сервис обмена данными об антибиотикорезистентности

Платформу разработали в НИИ антимикробной химиотерапии Минздрава России в Смоленске. Сотрудники лаборатории в режиме онлайн загружают в базу данные, которые известны о патогенах в том или ином отделении больницы. После платформа анализирует их и выдает полную картину патогенов по структуре и устойчивости. На основании этих данных можно проводить микробиологический мониторинг.

«Это помогает понять, какие препараты стоит использовать, с каких лучше начинать лечение, какие будут наиболее эффективны. Особенно актуально это при лечении пациентов с COVID-19, поскольку позволяет достичь хороших результатов лечения, а в ряде случаев - избежать дополнительных назначений антибиотикотерапии», — рассказал главный врач горбольницы №3 Вадим Бойков.