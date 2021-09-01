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  3. Томская горбольница №3 впервые в России запустила сервис обмена данными об антибиотикорезистентности
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Томская горбольница №3 впервые в России запустила сервис обмена данными об антибиотикорезистентности

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Сервис AMRcloud, который начал работу на базе томской Горбольницы №3, позволяет проводить микробиологический мониторинг в стационаре, выявлять действующие внутрибольничные штаммы и оперативно назначать верные антибактериальные препараты сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Платформу разработали в НИИ антимикробной химиотерапии Минздрава России в Смоленске. Сотрудники лаборатории в режиме онлайн загружают в базу данные, которые известны о патогенах в том или ином отделении больницы. После платформа анализирует их и выдает полную картину патогенов по структуре и устойчивости. На основании этих данных можно проводить микробиологический мониторинг.

«Это помогает понять, какие препараты стоит использовать, с каких лучше начинать лечение, какие будут наиболее эффективны. Особенно актуально это при лечении пациентов с COVID-19, поскольку позволяет достичь хороших результатов лечения, а в ряде случаев - избежать дополнительных назначений антибиотикотерапии», — рассказал главный врач горбольницы №3 Вадим Бойков.

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