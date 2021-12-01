Томская епархия ищет добровольцев для проекта «Автобус милосердия»

Томская епархия ищет добровольцев для социального проекта «Автобус милосердия». Сам проект стартовал почти два года назад 7 февраля 2020 года. Главной целью проекта является не только помочь бездомным, но и постараться вернуть их к нормальной жизни.

«Приглашаются: координатор добровольцев, добровольцы на кормление и на раздачу одежды. Координатор – еженедельное распределение задач между добровольцами. Раздатчик одежды – формирование вещевых наборов, сбор и передача администратору информации по пополнению склада, участие в выдаче одежды нуждающимся. Добровольцы по кормлению – осуществление кормления бездомных в четверг и пятницу, раздача талонов в баню, раздача обедов с собой», — говорится в сообщении в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что желающие помочь могут позвонить по телефону: 8-953-912-00-26 (Алиса) или написать в директ группы проекта в Инстаграм @bus_miloserdie: с сообщение «хочу в добровольцы!».