Томская детско-юношеская библиотека собирает книги для детей, оставшихся без попечения родителей

Томская областная детско-юношеская библиотека организует сбор книг для детских учреждений в рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. В рамках акции желающие передают книги для детских учреждений.

Акция объединяет более 2000 библиотек, школ, музеев, книжных магазинов по всей стране. Она проходит с 7 по 14 февраля 2022 года.



Подарить книги может любой желающий, томичи могут принести их в Томскую областную детско-юношескую библиотеку (пр. Фрунзе, 92а). Издания должны быть в хорошем состоянии. Все подаренные книги будут переданы в Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей.