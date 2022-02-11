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Томская детско-юношеская библиотека собирает книги для детей, оставшихся без попечения родителей

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Томская областная детско-юношеская библиотека организует сбор книг для детских учреждений в рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. В рамках акции желающие передают книги для детских учреждений.

Акция объединяет более 2000 библиотек, школ, музеев, книжных магазинов по всей стране. Она проходит с 7 по 14 февраля 2022 года.

Подарить книги может любой желающий, томичи могут принести их в Томскую областную детско-юношескую библиотеку (пр. Фрунзе, 92а). Издания должны быть в хорошем состоянии. Все подаренные книги будут переданы в Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

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