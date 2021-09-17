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Томская делегация стала третьей на выставке-ярмарке коренных малочисленных народов

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Делегация из Томской области заняла третье место на выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России», посвященной культуре коренных малочисленных народов (КМНС). Выставка проходила в Москве, в состав томской делегации вошли представители общественных объединений КМНС, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На выставке томичи представили травяных кукол-плясуний, которых традиционно делают селькупы, детскую берестяную люльку, чулымские туеса, селькупские чаши-куженьки из бересты, традиционные шаманские амулеты, обереги и украшения. В номинации «Лучшая региональная экспозиция» томская команда заняла третье место.

Автор:  kmnstomsk.ru
селькупская берестяная люлька и традиционные куклы

Выставку-ярмарку «Сокровища Севера. Мастера и художники России» проводят в Москве ежегодно, в 2021 году она состоялась в шестнадцатый раз. Цель выставки – сохранение народных художественных промыслов, уникальной, самобытной культуры КМНС, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока — народы численностью менее 50 тысяч человек, живущие в местах жизни своих предков и занимающиеся традиционными занятиями. Согласно перечню коренных малочисленных народов России, сейчас в стране их насчитывается 67. Спецпроект ТВ2 про коренные народы вы можете читать и смотреть здесь.



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