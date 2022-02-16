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Бывшая томичка выиграла олимпийское серебро в эстафете по биатлону

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Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Одной из серебряных призерок стала уроженка Томской области Светлана Миронова.

Автор:  Getty Images
Светлана Миронова
Автор:  Getty Images
Светлана Миронова

Светлана Миронова бежала третий этап эстафеты, к моменту ее выхода на дистанцию россиянки находились на первом месте. Томская спортсменка почти сразу увеличила преимущество и без промахов закончила стрельбу из положения лежа. Со второй стрельбой Миронова справилась хуже — из-за двух промахов ей пришлось пробежать штрафной круг, заканчивала свой этап она на третьем месте.

Завершавшая эстафету Ульяна Нигматуллина благодаря точной стрельбе смогла вывести россиянок на вторую позицию, а затем не только не позволила преследовательницам приблизиться к себе, но и стала сокращать отставание от лидера гонки. Финишировала Нигматуллина на втором месте, проиграв 12 секунд, золото завоевала сборная Швеции, бронзу — Германия.

Светлана Миронова родилась 22 февраля 1994 в селе Моряковка Томской области, занималась лыжами в ДЮСШ №1 Томского района. Когда спортсменке исполнилось 17, ее первый тренер Николай Лосев решил, что девушка сможет добиться большего, занимаясь биатлоном.

Закончив Моряковскую школу, Светлана Миронова поступила в Горную академию в Екатеринбурге и продолжила заниматься биатлоном — уже в местном училище олимпийского резерва. На внутрироссийских соревнованиях представляет Свердловскую область. Высшее личное достижение — бронза в спринте на этапе Кубка мира 2019, также пять раз завоевывала медали Кубка мира в эстафетах.

15 февраля мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете, к последнему этапу россияне лидировали в гонке, но финишер Эдуард Латыпов промахнулся пять раз из восьми в стрельбе стоя.

Сейчас в общем медальном зачете пекинской Олимпиады российская команда занимает девятое место, имея на своем счету 21 медаль — четыре золотых, восемь серебряных и двенадцать бронзовых. Лидируют по числу медалей Норвегия, Германия и США.

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