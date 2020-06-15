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15 июня,
2020
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Томск занял 58 место в рейтинге городов по качеству жизни

ТВ2
ТВ2
31 минута назад

Томск занял 58 место в рейтинге с самым высоким качеством жизни населения  в первом полугодии 2020 года, составленном Финуниверситет при правительстве РФ.

Томск занял 58 место в рейтинге городов по качеству жизни

В рейтинг вошли города с населением более 250 тыс человек. Исследование учитывало то, насколько жители города готовы жаловаться и судиться, покупать различные товары и услуги, переехать в другое место ради высокооплачиваемой работы и высокого качества жизни, посещать музеи, выставки, концерты.


В итоговом рейтинге лидирующие места заняли Москва, Санкт-Петербург и Калуга, а в антирейтинг вошли Чита, Омск и Волжский.


Согласно исследованиям, конфликтность, уровень жизни и интерес к культуре у населения Омска оценивается в 64 балла из 100, а склонность к тому, чтобы остаться в родном регионе, оценивается в 40 баллов. Уровень жизни в городе эксперты оценили в 64 балла, готовность к судебным тяжбам в 76. 


Красноярск в рейтинге занял 39 строчку, Новосибирск — 55. Иркутск разместился на 64 строке, Барнаул на 70. 

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