Томск занял 58 место в рейтинге городов по качеству жизни

Томск занял 58 место в рейтинге с самым высоким качеством жизни населения в первом полугодии 2020 года, составленном Финуниверситет при правительстве РФ.

В рейтинг вошли города с населением более 250 тыс человек. Исследование учитывало то, насколько жители города готовы жаловаться и судиться, покупать различные товары и услуги, переехать в другое место ради высокооплачиваемой работы и высокого качества жизни, посещать музеи, выставки, концерты.





В итоговом рейтинге лидирующие места заняли Москва, Санкт-Петербург и Калуга, а в антирейтинг вошли Чита, Омск и Волжский.





Согласно исследованиям, конфликтность, уровень жизни и интерес к культуре у населения Омска оценивается в 64 балла из 100, а склонность к тому, чтобы остаться в родном регионе, оценивается в 40 баллов. Уровень жизни в городе эксперты оценили в 64 балла, готовность к судебным тяжбам в 76.







Красноярск в рейтинге занял 39 строчку, Новосибирск — 55. Иркутск разместился на 64 строке, Барнаул на 70.