Томск занял 54 место в рейтинге качества работы общественного транспорта

Томск попал на 54 место в рейтинге, оценивающем качество работы общественного транспорта в городах России. Над исследованием работали сотрудники компании Simetra. Всего в рейтинге участвовали 76 городов.

По результатам исследования, самый качественный общественный транспорт – в Екатеринбурге (73 балла). На втором месте оказалась Пермь с 72,8 баллами, на третьем – Казань с 72,5 баллами.

1 января 2020 года в Томске заработала новая маршрутная сеть. Стали расти тарифы на проезд в городском транспорте. Основные причины увеличения тарифа, со слов перевозчиков, – подорожание топлива, необходимость выплаты заработной платы кондукторам. Из постановления, подписанного мэром Томска, следует, что в 2021-м тариф вырос — до 23 рублей, 2022-м — до 24 рублей, в 2023-м — до 25 рублей. Вечерний тариф 2021 году будет равен 25 рублям, в 2022-2023-м – 30 рублям. С перевозчиками были заключены договоры. Согласно которым в каждом маршрутном автобусе должны находиться кондуктор и терминал для безналичной оплаты проезда. Но по факту не во всех автобусах Томска работают кондукторы.





Позже приложение «2ГИС» начало онлайн показывать работу маршруток Томска. Но система не показывает передвижение некоторых межмуниципальных маршрутов (например, 442, 510 и других).



Что касается трамваев, то в 2016 году в Томск из Москвы впервые были безвозмездно переданы пять старых трамвайных вагонов. После прохождения диагностики, косметического и профилактического ремонта они вышли на линию и бесперебойно работают на городских маршрутах. И, конечно, по сравнению с той рухлядью, которая ездит по улицам нашего города, эти трамваи десятилетней давности выглядят как последнее достижение научно-технического прогресса.





Томичи могут сообщать о фактах некачественной работы перевозчиков в «Центр организации и контроля пассажироперевозок» по телефону 28-29-06 или на электронную почту: tomsk-transport@mail.ru .





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