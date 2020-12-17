Томск встретит Новый год «в несколько усеченном формате», рассказал журналистам заммэра Томска по социальной политике Константин Чубенко. Так, из-за пандемии коронавируса в этом году не будет фестиваля «Хрустальный Томск», а огни главной елки зажгут в пятницу, в неизвестное для горожан время. Но работу общественного транспорта в новогоднюю ночь мэрия обещает организовать.

«Но полюбившееся всем томичам сердце города, необыкновенно украшенное и известное за пределами города, мы тоже не оставили без внимания, – отметил Чубенко. – Елка, как всегда, на месте, появились хрустальные фигуры. Для их создания мы пригласили лучших мастеров России, победителей «Хрустального Томска» и других международных конкурсов. Работы получились достойные, еще пара-тройка дней, и они приобретут свои художественные очертания».

В новогоднюю ночь будет организована и работа общественного транспорта, добавил заммэра. Автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить с другим интервалами и не по всем маршрутом, но магистрали, связывающие разные части города, будут обслуживаться. Cтоимость проезда будет в два раза выше, чем в обычное время. Подробная схема движения общественного транспорта сейчас дорабатывается, в ближайшее время ее обещают разместить на сайте администрации Томска.





Почти все ледовые городки готовы более чем на 90%, рассказал Константин Чубенко, сейчас сооружения принимает комиссия по безопасности. В мэрии учли обстановку с пандемией и постарались сделать так, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию.