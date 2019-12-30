Томск встал в предновогодних пробках

Так серьезные пробки на улицах Дальне-Ключевская, Балтийская, Елизаровых, Нахимова и Пушкина, на Иркутском тракте и на проспектах Комсомольский, Ленина, Фрунзе и Кирова. Так на улице Пушкина скорость движения не превышает 5 км/ч, на Комсомольском проспекте и Иркутском тракте машины едут со скоростью 7 км/ч, на пощади Ленина — 10 км/ч.





Дорожные сложности связаны с предновогодним ажиотажем (пробки есть практически у всех торговых центров) и снегопадом. Произошел в городе и ряд аварий.





«На Пушкина ДТП. Пробка от моста. Занят средний ряд», «ДТП на Осенней, пробка серьезная», «На пересечении Кирова и Киевской столкнулись такси и трамвай, перекресток перекрыт практически полностью», — пишут очевидцы в соцсетях.

