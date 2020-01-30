Томск впервые попал в рейтинг городов мира с самыми загруженными дорогами

Томск занял 106-е место в списке городов мира с самыми загруженными дорогами. Это следует из данных рейтинга Traffic Index , ежегодно составляемого производителем устройств для автомобильной GPS-навигации TomTom.

По данным исследования, томичи в среднем дополнительно тратили на дорогу каждое утро 17 минут, а каждый вечер 20 минут. За год временные потери составили 144 часа, или шесть дней. TomTom утверждает, что за это время человек может связать семь свитеров, приготовить 4180 блинов или 2778 раз послушать песню Imagine Джона Леннона.





Ранее в мэрии отмечали, что пропускная способность Фрунзе, Елизаровых, Нахимова, Пушкина, Большой Подгорной и Иркутского тракта не соответствует нормам. По словам заммэра Брюханцева, пробки чаще всего образуются на улицах Пушкина, Дальне-Ключевская, Смирнова, проспектах Фрунзе и Мира, на Иркутском тракте. Мэрия планировала разработку проектов отдельных полос для движения общественного транспорта, чтобы сократить нагрузку на сети.