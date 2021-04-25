Добрые новости
25 апреля,
2021
1
фото
Новости

Томск возглавил рейтинг городов с самым воспитанным населением

ТВ2
ТВ2
36 минут назад

Томск возглавил рейтинг городов с самым воспитанным населением, сообщает независимое исследовательское агентство Zoom Market. Второе и третье место заняли Новосибирск и Санкт-Петербург. 

Томск возглавил рейтинг городов с самым воспитанным населением

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 20 городах России. Общая выборка составила 2400 респондентов.


Рейтинг был сформирован на основании восьми вопросов: скажите, вы можете назвать себя терпеливым человеком? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца? При принятии решений вы всегда учитываете интересы окружающих? Вы с уважением относитесь к любому чужому труду? Вы умеете признавать свои ошибки? Как вы относитесь к пожилым людям? Вы часто уступаете место в общественном транспорте? Вы можете назвать себя воспитанным человеком?


В конце рейтинга оказались Челябинск, Брянск и Омск.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.