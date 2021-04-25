Томск возглавил рейтинг городов с самым воспитанным населением

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 20 городах России. Общая выборка составила 2400 респондентов.





Рейтинг был сформирован на основании восьми вопросов: скажите, вы можете назвать себя терпеливым человеком? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца? При принятии решений вы всегда учитываете интересы окружающих? Вы с уважением относитесь к любому чужому труду? Вы умеете признавать свои ошибки? Как вы относитесь к пожилым людям? Вы часто уступаете место в общественном транспорте? Вы можете назвать себя воспитанным человеком?







В конце рейтинга оказались Челябинск, Брянск и Омск.





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