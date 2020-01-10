Томск вошел в список городов с самым низким уровнем рождаемости

В 2020 году в Томске ожидается один из самых низких уровней рождаемости в стране. Об этом говорится в исследовании финансового университета при правительстве России.

Финансовый университет проанализировал репродуктивные планы семейных пар в возрасте 19-39 лет, проживающих в городах с населением более 250 тыс. человек. В ходе социологического исследования выяснилось, что 9 % семей из этой возрастной группы с высокой или достаточно высокой степенью уверенности планируют рождение ребенка в 2020 году.





Так, самой высокой рождаемости в 2020 году можно ожидать в следующих городах: Стерлитамак, Ставрополь, Нижневартовск, Набережные Челны, Махачкала, Сургут, Балашиха, Владикавказ, Чита и Волжский. Томск же вошел в список городов с самой низкой ожидаемой рождаемостью. Помимо него, в список вошли такие города, как Владивосток, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Якутск, Тула, Мурманск и Пермь.





Исследование показало, что основные факторы, определяющие рождаемость в регионах России, такие: уровень вовлеченности женщин в трудовую деятельность (чем выше уровень вовлеченности, тем ниже рождаемость), строительство детских садов, поликлиник и школ и материальное благополучие населения.





Как показали исследования, размер доходов домохозяйств не играет существенной роли в повышении рождаемости. При этом, как отметили в пресс-службе университета, вытеснение женщин из состава рабочей силы с целью повышения рождаемости, безусловно, не должно носить характера дискриминации и принудительного лишения права на занятость. Необходимо создавать условия, при которых многие из них предпочтут воспитание детей полноценной трудовой деятельности. Для этого необходимо существенное повышение детских пособий, строительство детских садов, поликлиник, а также иной инфраструктуры, необходимой для социального обеспечения детей и их матерей.