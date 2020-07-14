Томск вошел в рейтинг городов, жители которых не носят с собой документы

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июле 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market , реже всего документы с собой носят жители Тамбова, Брянска и Казани, а чаще всего жители Москвы, Севастополя и Владивостока. Томск занял в рейтинге восьмое место.

Респондентам задавали пять вопросов: скажите, вы всегда носите с собой документы? Какие документы вы обычно носите? У вас часто проверяют документы на улице? После отмены режима самоизоляции вы продолжаете носить с собой документы? В данный момент у вас есть с собой документ, удостоверяющий вашу личность?





Как уточнил коммерческий директор агентства Андрей Штыров, 58 % россиян носят с собой паспорт, а водительское удостоверение в качестве документа, удостоверяющего личность, носят с собой 42 % респондентов, попавших в выборку. Документы чаще всего проверяют у жителей Москвы и Севастополя, а у жителей Брянска и Тамбова документы не проверяют совсем. По данным опроса, 11% респондентов указали, что после отмены режима самоизоляции продолжают носить с собой паспорт, несмотря на то, что ранее не носили.





Эксперт уточнил, что граждане обязательно берут с собой документы, если: находятся или проживают не в своем родном городе (49 %), управляют транспортным средством (39 %) или посещают различные учреждения с пропускной системой (12 %). На момент проведения опроса документы оказались с собой у 46 % респондентов.





Опрос проводился в 25 городах РФ, общая выборка составила 3000 респондентов.