Томск вошел в число главных претендентов на звание «Город трудовой доблести». Голосование за присвоение Томску звания «Город трудовой доблести» пройдет на традиционных избирательных участках с 25 июня по 1 июля включительно с 8 до 20 часов.

Почетное звание «Город трудовой доблести» будет присвоено в знак признательности жителям этих территорий, которые внесли свой вклад в победу, обеспечивая фронт военной и гражданской продукцией, проявив при этом массовый трудовой героизм. В числе 20 основных претендентов на почетное звание «Город трудовой доблести» был назван и Томск.

Томск с первых же дней Великой Отечественной войны подключился к выполнению военных заказов. Спустя месяц после начала войны хлебокомбинат развернул производство «сухарей специального назначения», гормолзавод начал выпускать казеин, фабрика карандашной дощечки – тару для консервов и боеприпасов, швейная мастерская – гимнастерки, солдатское белье. В дальнейшем фабрика карандашной дощечки производила также аккумуляторный шпон, спичфабрика – зажигательную смесь для борьбы с танками, получившую в народе название «коктейль Молотова», а кондитерская фабрика – пищевые концентраты. Предприятия местной и кооперативной промышленности перешли на выпуск так называемой спецпродукции – изготовление лыж, волокуш, катушек, ружейных болванок, производили ремонт полушубков.





К концу 1941 года город принял три десятка промышленных предприятий, 15 учреждений, 16 научно-исследовательских институтов и учебных заведений, разместил около 50 тысяч эвакуированных.





Подробнее о жизни Томска в годы войны читайте здесь.





Добавим, что с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Подробнее о том, какими методами власть пытается увеличить явку, читайте здесь.



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