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16 июня,
2020
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Томск вошел в число главных претендентов на звание «Город трудовой доблести»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томск вошел в число главных претендентов на звание «Город трудовой доблести». Голосование за присвоение Томску звания «Город трудовой доблести» пройдет на традиционных избирательных участках с 25 июня по 1 июля включительно с 8 до 20 часов.

Томск вошел в число главных претендентов на звание «Город трудовой доблести»

Почетное звание «Город трудовой доблести» будет присвоено в знак признательности жителям этих территорий, которые внесли свой вклад в победу, обеспечивая фронт военной и гражданской продукцией, проявив при этом массовый трудовой героизм. В числе 20 основных претендентов на почетное звание «Город трудовой доблести» был назван и Томск.

Томск с первых же дней Великой Отечественной войны подключился к выполнению военных заказов. Спустя месяц после начала войны хлебокомбинат развернул производство «сухарей специального назначения», гормолзавод начал выпускать казеин, фабрика карандашной дощечки – тару для консервов и боеприпасов, швейная мастерская – гимнастерки, солдатское белье. В дальнейшем фабрика карандашной дощечки производила также аккумуляторный шпон, спичфабрика – зажигательную смесь для борьбы с танками, получившую в народе название «коктейль  Молотова», а кондитерская фабрика – пищевые концентраты. Предприятия местной и кооперативной промышленности перешли на выпуск так называемой спецпродукции – изготовление лыж, волокуш, катушек, ружейных болванок, производили ремонт полушубков.


К концу 1941 года город принял три десятка промышленных предприятий, 15 учреждений, 16 научно-исследовательских институтов и учебных заведений, разместил около 50 тысяч эвакуированных.


Подробнее о жизни Томска в годы войны читайте здесь.


Добавим, что с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Подробнее о том, какими методами власть пытается увеличить явку, читайте здесь.


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