Томск вошел в ТОП-100 лучших в мире городов для студентов

Томск вновь вошел в рейтинг лучших в мире городов для студентов, опубликованный британской консалтинговой компанией Studee.
Авторы этого исследования учитывали стоимость аренды жилья, проживания, скорость интернета, количество вузов, входящих в международные рейтинги. Оценивалось также число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, качество местной еды, уровень безопасности и свобода слова.
Первое место в рейтинге занял город Токио (Япония), второе — австралийский Мельбурн. Замыкает тройку лидеров южнокорейский город Сеул.
Наш город стал одним из четырех российских городов в данном списке и занял 100-е место. Кроме Томска в рейтинг вошли еще три российских города — Москва (84-е место), Санкт-Петербург (98-е), Новосибирск (99-е).