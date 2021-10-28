Томск вошел в ТОП-100 лучших в мире городов для студентов

Томск вновь вошел в рейтинг лучших в мире городов для студентов, опубликованный британской консалтинговой компанией Studee.

Авторы этого исследования учитывали стоимость аренды жилья, проживания, скорость интернета, количество вузов, входящих в международные рейтинги. Оценивалось также число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, качество местной еды, уровень безопасности и свобода слова.