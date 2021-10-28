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  3. Томск вошел в ТОП-100 лучших в мире городов для студентов
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Томск вошел в ТОП-100 лучших в мире городов для студентов

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Томск вновь вошел в рейтинг лучших в мире городов для студентов, опубликованный британской консалтинговой компанией Studee. 

Авторы этого исследования учитывали стоимость аренды жилья, проживания, скорость интернета, количество вузов, входящих в международные рейтинги. Оценивалось также число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, качество местной еды, уровень безопасности и свобода слова.

Первое место в рейтинге занял город Токио (Япония), второе — австралийский Мельбурн. Замыкает тройку лидеров южнокорейский город Сеул.

Наш город стал одним из четырех российских городов в данном списке и занял 100-е место. Кроме Томска в рейтинг вошли еще три российских города — Москва (84-е место), Санкт-Петербург (98-е), Новосибирск (99-е). 

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