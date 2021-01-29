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29 января,
2021
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Томск вновь присоединится к всероссийской гонке «Лыжня России»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

39-й городской этап всероссийской гонки «Лыжня России» состоится в Томске 13 февраля. Соревнования будут проходить одновременно на четырех лыжных базах города, сообщает пресс-служба мэрии. 

Томск вновь присоединится к всероссийской гонке «Лыжня России»

Начнутся лыжные забеги в 11 часов. На трассах в пять и десять километров можно будет соревноваться на базе «Метелица» по адресу улица  Королева, 13. Забеги без учета времени пройдут на базе «Сосновый бор» на улице Кутузова, 1б, базе «Кедр» на улице Высоцкого, 7 и стадионе «Политехник» на улице 19 Гвардейской Дивизии, 20.

Уверен, городской этап «Лыжни России» мы организуем на должном уровне, при соблюдении всех необходимых санитарных требований, — пообещал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. — Забеги рассредоточены сразу по четырем лыжным базам города, там за прошедшие дни зимы накоплен большой опыт работы в условиях пандемии.

Заявки и регистрация участников пройдут на сайте tomskmarathon.ru с 9 по 11 февраля. Узнать подробнее о регистрации можно на сайтах tomskmarathon.ru и sport-v-tomske.ru. Участников гонок на пять и десять километров, занявших призовые места, наградят медалями, дипломами и кубками. Каждому, кто проедет «Лыжню России», подарят сувениры. 

29 января губернатор Томской области разрешил «выборочное» проведение официальных физкультурных спортивных мероприятий. Их нужно будет согласовывать с профильным департаментом и, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, проводить без зрителей. 

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