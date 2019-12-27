Томск вернет Москве часть денег, выделенных на благоустройство в рамках нацпроекта

Томск, Томский и Александровский районы из-за несоответствия в сметных расчетах должны будут вернуть свыше 15 млн рублей, выделенных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего на реализацию программы регион направил 428,3 млн рублей, где 411,2 млн — средства федерального бюджета по нацпроекту «Жилье и городская среда».





«В уходящем году нам удалось привлечь большое количество жителей к решению вопросов, связанных с благоустройством, — сказал замгубернатора Евгений Паршуто. — В 2019-м мы провели два рейтинговых голосования и другие публичные мероприятия по тематике комфортной среды. В них приняло участие 245 тысяч человек, практически четверть жителей региона».





По словам замгубернатора, лидерами по исполнению программы стали ЗАТО Северск и город Стрежевой.





«Итоговый рейтинг муниципальных образований будет готов в январе. Он составляется на основе 16 показателей: качество и сроки выполнения работ, открытость и качество информирования жителей, исполнение кассового плана и другие, — сказал Евгений Паршуто. — При распределении субсидий между муниципалитетами принцип губернатора Сергея Жвачкина неизменен: больше средств на благоустройство получают те районы, которые показывают лучший результат».





Ранее Евгений Паршуто неоднократно критиковал власти Томска за затягивание сроков выполнения работ и их качество. Также замгубернатора оказался недоволен работой подрядчика УФСИН, который занимался благоустройством семи общественных пространств.





В свою очередь мэр Томска Иван Кляйн признавал, что работы на некоторых объектах затянулись, однако подчеркивал, что на качестве благоустройства не скажется то, что бетон и песок укладываются при минусовых температурах.





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