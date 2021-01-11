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11 января,
2021
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Томск стал третьим в рейтинге качества жизни среди городов Сибири

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Качество жизни в Томске выше, чем в Красноярске, Барнауле и Омске. К таким выводам пришли социологи из Финансового университета при Правительстве РФ. 

Томск стал третьим в рейтинге качества жизни среди городов Сибири

Социологи опубликовали результаты исследования за 2020 год. Они выяснили уровень качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек. В каждом из городов участвовали в опросе не менее 700 жителей. Всего в список вошли 75 городов России. 


Первое место среди сибирских городов по уровню жизни занял Новосибирск (22 место), второе — Иркутск (32 место) и Томск (44 место).


Томск набрал 67 баллов из возможных 100 и занял 44 место. Выше всего Томск оценили за отсутствие деструктивного поведения и конфликтности социальной среды. Уровень благополучия в Томске самый низкий, он равен 39 баллам. Работа местных властей тоже на низком уровне — 41 балл. Качество дорог оценивается в 65 баллов. Качество медицинского обслуживания – 58 баллов. Качество образования набрало 75 баллов. 


Согласно исследованию, качество жизни ниже в Красноярске (57 место), Омске (69 место), Кемерове (72 место) и Барнауле (73 место)

Томск стал третьим в рейтинге качества жизни среди городов Сибири

По итогам 2020 года города с самым высоким качеством жизни – это Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань. Последние – Барнаул,  Волгоград и Чита. 

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