Томск стал третьим в рейтинге качества жизни среди городов Сибири

Качество жизни в Томске выше, чем в Красноярске, Барнауле и Омске. К таким выводам пришли социологи из Финансового университета при Правительстве РФ.

Социологи опубликовали результаты исследования за 2020 год. Они выяснили уровень качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек. В каждом из городов участвовали в опросе не менее 700 жителей. Всего в список вошли 75 городов России.





Первое место среди сибирских городов по уровню жизни занял Новосибирск (22 место), второе — Иркутск (32 место) и Томск (44 место).





Томск набрал 67 баллов из возможных 100 и занял 44 место. Выше всего Томск оценили за отсутствие деструктивного поведения и конфликтности социальной среды. Уровень благополучия в Томске самый низкий, он равен 39 баллам. Работа местных властей тоже на низком уровне — 41 балл. Качество дорог оценивается в 65 баллов. Качество медицинского обслуживания – 58 баллов. Качество образования набрало 75 баллов.





Согласно исследованию, качество жизни ниже в Красноярске (57 место), Омске (69 место), Кемерове (72 место) и Барнауле (73 место)