Томск рассчитывает получить 40 троллейбусов из Москвы

«Главная задача — развитие электрического транспорта. Две проблемы — это подвижной состав и персонал, который там работает. Выработан ряд мероприятий по привлечению водительского состава и кондукторов. Плюс есть договоренность с Москвой, нам дают 40 троллейбусов. Из них 24 троллейбуса на линии работают. Еще 16 также в хорошем состоянии. Так что потребность в троллейбусах закрывается на 100 %», — сказал заммэра Владимир Брюханцев на комитете городского хозяйства Думы Томска.

Новые троллейбусы планируется пустить по шестому маршруту. Брюханцев уточнил, что организовывать новые троллейбусные маршруты, в том числе в Зеленые горки, пока не планируется.

В свою очередь председатель комитета городского хозяйства Максим Резников отметил, что городу не хватает системного подхода в решении проблемы электротранспорта.





«Если мы получим эти 40 троллейбусов, то, конечно, это позитив. Мы сможем полноценно запустить маршрут хотя бы по Комсомольскому проспекту, что позволит людям срезать полгорода. Ведь жалобы в чем были? Не в том, что маршрут плохой, а в том, что на нем два троллейбуса. И маршрут не имел смысла, так как человек не стал бы ждать полдня, чтобы уехать. Но минус в том, что нужна большая программа обновления электротранспорта, и она не должна ограничиваться 2020 годом», — прокомментировал Резников.





По словам депутата, если город будет понимать, как развивать ТТУ, то деньги на это можно закладывать заранее.





«Те троллейбусы, которые мы купили восемь лет назад, это хорошо. Но это финансово тяжело. А если ежегодно и планово покупать, то это дешевле и проще, чем дождаться того, когда все износилось, и опять искать кучу миллиардов, чтобы обновить транспорт», — подчеркнул Резников.





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