«Томск, пробудись! Не стреляй в птиц»: в сети появились флэшмоб и петиция против новых правил охоты в регионе

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Томские экологи запустили флэшмоб «Томск, пробудись! Не стреляй в птиц», чтобы привлечь внимание к охоте в брачный период животных. Также запущена онлайн-петиция, авторы которой критикуют изменения сроков охоты, согласованные губернатором, и требуют ввести временный мораторий на охоту на птиц с 2022 года.

Авторами флэшмоба является клуб эко-осознанности «Новая эра». На сегодняшний день фотографию с призывом в социальные сети выложили около десятка человек.

«Урон от весенней охоты очевиден и понятен любому человеку со здравым смыслом. Нельзя бить птицу в брачный период, это преступление против природы», — пишут участники флэшмоба.

Ранее губернатор Сергей Жвачкин установил новые параметры охоты на территории Томской области. Теперь для весенней охоты на птиц регион разделен на четыре зоны, а не три; суммарная продолжительность дней для отстрела составит 39 дней — с 15 апреля по 24 мая (в каждой из зон — 30-34 дня). Раньше суммарный срок весенней охоты на пернатую дичь был 19 дней — с 1 по 19 мая (в каждой из зон — 10 дней).



Экологи раскритиковали данное решение. Они отметили, что принятие новых сроков охоты состоялось без обсуждения с ними. Экологический центр «Стриж» запустил петицию на сайте change.org, адресованную губернатору Томской области.

В тексте петиции отмечается, что новые параметры охоты могут привести к снижению численности водоплавающих и околоводных птиц, так как отсутствуют какие-либо специальные ограничения по местам проведения весенней охоты, а параметры утверждены без комплексной оценки состояния ресурсов водоплавающих птиц и среды их обитания.

