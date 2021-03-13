«Томск, пробудись! Не стреляй в птиц»: в сети появились флэшмоб и петиция против новых правил охоты в регионе
Томские экологи запустили флэшмоб «Томск, пробудись! Не стреляй в птиц», чтобы привлечь внимание к охоте в брачный период животных. Также запущена онлайн-петиция, авторы которой критикуют изменения сроков охоты, согласованные губернатором, и требуют ввести временный мораторий на охоту на птиц с 2022 года.
Авторами флэшмоба является клуб эко-осознанности «Новая эра». На сегодняшний день фотографию с призывом в социальные сети выложили около десятка человек.
«Урон от весенней охоты очевиден и понятен любому человеку со здравым смыслом. Нельзя бить птицу в брачный период, это преступление против природы», — пишут участники флэшмоба.
Ранее губернатор Сергей Жвачкин установил новые параметры охоты на территории Томской области. Теперь для весенней охоты на птиц регион разделен на четыре зоны, а не три; суммарная продолжительность дней для отстрела составит 39 дней — с 15 апреля по 24 мая (в каждой из зон — 30-34 дня). Раньше суммарный срок весенней охоты на пернатую дичь был 19 дней — с 1 по 19 мая (в каждой из зон — 10 дней).
Экологи раскритиковали данное решение. Они отметили, что принятие новых сроков охоты состоялось без обсуждения с ними. Экологический центр «Стриж» запустил петицию на сайте change.org, адресованную губернатору Томской области.
В тексте петиции отмечается, что новые параметры охоты могут привести к снижению численности водоплавающих и околоводных птиц, так как отсутствуют какие-либо специальные ограничения по местам проведения весенней охоты, а параметры утверждены без комплексной оценки состояния ресурсов водоплавающих птиц и среды их обитания.
«Сроки охоты на водоплавающую дичь попадают на разгар гнездового сезона многих видов птиц (охота с подсадными (манными) утками заканчивается 19 мая) <...>. Сама по себе весенняя охота является существенным негативным фактором для состояния популяций птиц (в том числе и не относящихся к объектам охоты), так как каждая изъятая особь весной — это уничтожение ценного генофонда; для большинства видов птиц изъятие одного партнера из пары означает гнездование в неоптимальные сроки или вообще исключение из гнездования, как минимум, на год; из-за беспокойства все виды птиц в местах охоты (включая «краснокнижные») испытывают повышенный стресс, не могут нормально отдохнуть и пополнить запасы питательных веществ, необходимых для дальнейшей миграции и откладки яиц, что в итоге снижает успех размножения; исследования учёных НИ ТГУ в 2013 году показали, что на территориях, где весной открывается охота, численность водоплавающих птиц снизилась в 6-10-раз с начала 2000-х гг., в то время как в местах с закрытой охотой - осталась сравнительно стабильной», — говорится в тексте петиции.
Там отмечается, что также новые правила охоты препятствуют миграции Краснокнижных животных, например гуся-гуменника, который залетает на территорию региона.
Экологи требуют организовать в 2021 году совещание с участием экспертов, проводить ежегодный мониторинг состояния ресурсов водоплавающих птиц и среды их обитания, исключить возможность добычи птиц, включенных в Красную книгу. Активисты «Стрижа» предлагают устанавливать параметры охоты ежегодно, а облдуме разработать закон по организации экологической экспертизы параметров охоты в регионе.
«Ввести временный мораторий на промысловую, любительскую и спортивную весеннюю охоту на водоплавающих птиц в Томской области с 2022 года на срок не менее пяти лет, в течение которых необходимо организовать специальные исследования по оценке целесообразности открытия весенней охоты», — говорится в петиции.
Ознакомиться с текстом петиции можно здесь.
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