Томск приобрел 94 квартиры для расселения аварийного жилья

Прошли аукционы на покупку муниципалитетом 94 квартир для расселения жителей аварийных домов, сообщает мэрия.





По результатам торгов город планирует купить 41 однокомнатную и 53 двухкомнатные квартиры. Их выделят тем томичам, кто прописан в домах, официально признанных аварийными и подлежащими расселению.





«В 2019 году на расселение аварийного жилья в Томске была направлена беспрецедентная сумма – около 1 миллиарда рублей. Это позволило нам переселить 889 томичей из 347 аварийных жилых помещений. На этот год по нацпроекту планируется расселить в Томске 234 жилых помещения. При этом наниматели муниципального жилья получат квартиры, а собственники аварийных квартир – возмещение за изымаемую жилплощадь в соответствии с произведенной оценкой», — сказал мэр Иван Кляйн.





Информацию мэр озвучил во время аппаратного совещания с участием заместителей и глав районов. Также во время совещания поднимались темы восстановления раскопок, ход работ по подготовке инженерных систем и объектов города к работе в зимних условиях.



Ранее сообщалось, что в целом администрация Томской области в 2020 году планирует потратить на расселение аварийного жилья 675 млн рублей. В планах до 2024 года на эти же цели в регионе планируется направить 6,4 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней. За счет средств должны быть расселены почти семь тысяч человек, проживающих в аварийном жилье. Согласно программе, за пять лет в регионе расселят порядка 554 многоквартирных дома, признанных аварийными в период с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.





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