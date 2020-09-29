Томск примет участие во Всероссийском ресторанном фестивале

Фестиваль проходит с 20 сентября по 10 октября. В нем принимают участие более 500 заведений по всей России — от Калининграда до Владивостока, в числе которых и томское кафе. Участники фестиваля предлагают своим посетителям специальные дегустационные сеты, которые включают 3-5 блюд.

Российский ресторанный фестиваль — это проект автора популярного ресторанного Telegram-канала «СысоевFM» Александра Сысоева. Идея фестиваля в том, что рестораны предлагают гостям дегустационные сеты из 3-5 популярных или новых блюд по фиксированной цене. В этом году рестораны-участники придумали и воплотили три категории сетов – за 790, 990 или 1490 рублей. Многие шеф-повара сделали акцент на локальных продуктах или традиционных рецептах своих регионов.





«Этот год стал тяжелым для ресторанной индустрии, — говорит основатель фестиваля Александр Сысоев. — Сейчас пришло время помочь заведениям с гостями, а жителям России дать вновь хороший повод вспомнить любимые места или дать комфортную возможность узнать новые заведения. Когда я создавал проект, именно такая цель и стояла – повысить культуру еды вне дома и дать импульс для развития внутреннего туризма».