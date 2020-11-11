Томск претендует на звание столицы Тотального диктанта в 2021 году

Томск участвует в открытом интернет-голосовании , чтобы попасть в пятерку финалистов конкурса «Столица Тотального диктанта – 2021». Вместе с Томском на это звание претендуют еще 12 российских и зарубежных городов: Ижевск, Рязань, Нур-Султан, Волгоград, Ярославль, Калининград, Стамбул, Майкоп, Берлин, Саранск, Салехард и Якутск. ​

Голосовать можно до 24 ноября раз в сутки. Финал конкурса состоится 6 февраля 2021 года, определять победителя будет специальное жюри.



Конкурс «Столица Тотального диктанта» является ежегодным, статус присваивается городу на один год. В столице будет организована главная площадка Тотального диктанта, на которой 10 апреля 2021 года текст продиктует автор – популярный писатель Дмитрий Глуховский, кроме того, с площадки будет вестись трансляция на официальном сайте Тотального диктанта.



Ежегодная международная образовательная акция «Тотальный диктант» призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и культуре грамотного письма. В 2019 году в Тотальном диктанте в Томске поучаствовало 1929 человек, партнерами акции стали ведущие вузы и предприятия города. В 2020 году томичи писали диктант онлайн и в формате #пишемдома.