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22 января,
2020
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Томск претендует на звание «Города трудовой доблести»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томск будет претендовать на звание «Города трудовой доблести», сообщил мэр города Иван Кляйн. 

Томск претендует на звание «Города трудовой доблести»

«В нашем городе не рвались снаряды, но Томск отдал Победе все возможное и невозможное, — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. — За период войны госпитали Томска приняли на лечение более 100 тысяч раненых. Только за первый год войны в Томске было организовано 18 эвакогоспиталей. Кроме того, с территории, захваченной немцами, в наш город были эвакуированы более 30 промышленных предприятий страны – шарикоподшипниковый завод, оптико-механические производства, заводы «Пневматика» и «Красный металлист». Женщины и дети вставали к станкам, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. В Томске производили мины, ручные гранаты, авиабомбы, саперный инструмент и санитарные сани. Кондитерская фабрика «Красная звезда» выпускала пищевые концентраты. Швейная фабрика шила гимнастерки и солдатское белье. Спичфабрика «Сибирь» делала бутылки с зажигательной смесью. Все это дает Томску возможность претендовать на звание города трудовой доблести. И я прошу подготовить и передать на федеральный уровень необходимый пакет документов».


К 75-летию Победы в Томске будет реализован ряд просветительских и исторических проектов. Одним из них станет книга «Жизнь, опаленная войной. Томск 1941-1945», которая основана на архивных материалах, фотографиях, документальных источниках. В ней собраны живые свидетельства того времени, ярко иллюстрирующие, как жил Томск в военные годы. 


В этом году городские власти в ходе благоустройства планируют уделить особое внимание улицам, которые названы в честь Героев Советского Союза и воинских соединений, сформированных в Томске.


В районах будут установлены специальные памятные таблички с информацией об этих героических страницах истории Томска.

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