Томск претендует на звание «Города трудовой доблести»

«В нашем городе не рвались снаряды, но Томск отдал Победе все возможное и невозможное, — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. — За период войны госпитали Томска приняли на лечение более 100 тысяч раненых. Только за первый год войны в Томске было организовано 18 эвакогоспиталей. Кроме того, с территории, захваченной немцами, в наш город были эвакуированы более 30 промышленных предприятий страны – шарикоподшипниковый завод, оптико-механические производства, заводы «Пневматика» и «Красный металлист». Женщины и дети вставали к станкам, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. В Томске производили мины, ручные гранаты, авиабомбы, саперный инструмент и санитарные сани. Кондитерская фабрика «Красная звезда» выпускала пищевые концентраты. Швейная фабрика шила гимнастерки и солдатское белье. Спичфабрика «Сибирь» делала бутылки с зажигательной смесью. Все это дает Томску возможность претендовать на звание города трудовой доблести. И я прошу подготовить и передать на федеральный уровень необходимый пакет документов».





К 75-летию Победы в Томске будет реализован ряд просветительских и исторических проектов. Одним из них станет книга «Жизнь, опаленная войной. Томск 1941-1945», которая основана на архивных материалах, фотографиях, документальных источниках. В ней собраны живые свидетельства того времени, ярко иллюстрирующие, как жил Томск в военные годы.





В этом году городские власти в ходе благоустройства планируют уделить особое внимание улицам, которые названы в честь Героев Советского Союза и воинских соединений, сформированных в Томске.



В районах будут установлены специальные памятные таблички с информацией об этих героических страницах истории Томска.