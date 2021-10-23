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Томск потратит 4,38 млн на сохранение памятников архитектуры в 2022 году

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В бюджете Томска на 2022 год заложено 4,38 млн рублей на муниципальную программу «Сохранение исторического наследия». В 2023 и 2024 годах город планирует тратить на программу такую же сумму ежегодно. Для сравнения, в текущем бюджете на это выделено 2,36 млн.

«Ассигнования на исполнение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г.Томска» предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 4 384,3 т.р. на проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, объектов деревянного зодчества, а также предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью», – сказано в проекте бюджета.

При этом 3,58 млн рублей будет потрачено только на сохранение нежилых исторических зданий, в том числе здания бывшего военно-медицинского института на Кирова, 49 и шести домов, готовящихся к торгам по программе «Дом за рубль».

Также из бюджетов Кировского и Октябрьского районов планируют выделить средства на разработку проектно-сметной документации для капремонта домов по адресам: пер. Кустарный, 3 и Красноармейская, 67/1 («Дом с жар-птицами»).

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