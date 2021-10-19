Томск попытается купить новые трамваи и троллейбусы в рамках нацпроекта

Администрация Томска рассчитывает обновить подвижной состав общественного транспорта и продолжить ремонт трамвайных путей за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас в мэрии готовят заявку.
По предварительным подсчетам, областной центр может претендовать на получение 720 млн рублей. С учетом софинансирования региона и города всего сумма на развитие городского электротранспорта в 2022 году может составить 1,2 млрд рублей.
«Если у нас получится найти софинансирование в 480 млн рублей, то муниципалитет сможет приобрести не только порядка трех десятков новых единиц электротранспорта, в первую очередь, трамваев — на что, в основном, и направлен нацпроект — но и отремонтировать часть путей», — отметил и.о. заммэра Томска – начальника департамента городского хозяйства Александр Карпанин.
Сейчас большой проблемой для Томска является нехватка водителей троллейбусов и — в меньшей степени — трамваев. В настоящее время в ТТУ ремонтируют 10 троллейбусов, которые в этом году прибыли из Москвы. Планируется, что все работы будут завершены к 1 ноября, и после этого техника выйдет на линию.
В 2022 году в планах у мэрии заменить трамвайные пути в сторону переулка Степана Разина, а также отремонтировать сеть на проспекте Комсомольском. На эти цели заложено в бюджете 44 млн рублей. В целом, в проекте бюджета на 2022 год размер субсидии ТТУ составит 337 миллионов рублей.