Томск попытается купить новые трамваи и троллейбусы в рамках нацпроекта

Администрация Томска рассчитывает обновить подвижной состав общественного транспорта и продолжить ремонт трамвайных путей за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас в мэрии готовят заявку.

По предварительным подсчетам, областной центр может претендовать на получение 720 млн рублей. С учетом софинансирования региона и города всего сумма на развитие городского электротранспорта в 2022 году может составить 1,2 млрд рублей.

«Если у нас получится найти софинансирование в 480 млн рублей, то муниципалитет сможет приобрести не только порядка трех десятков новых единиц электротранспорта, в первую очередь, трамваев — на что, в основном, и направлен нацпроект — но и отремонтировать часть путей», — отметил и.о. заммэра Томска – начальника департамента городского хозяйства Александр Карпанин.