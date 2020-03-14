Томск попал в топ городов, где есть удобный доступ к раздельному сбору отходов

Эксперты Greenpeace включили Томск в десятку городов с населением от 500 тысяч до 1 млн человек, где удобно собирать отходы раздельно. Рейтинг опубликован на официальном сайте российского отделения организации. В основу рейтинга легли данные, предоставленные по запросу Greenpeace властями 165 городов с населением от 100 тысяч человек.

Результаты исследования показали, что из 147 млн жителей России доступ к инфраструктуре раздельного сбора имеют как минимум 27 тысяч человека, проживающих в крупных городах. Этот показатель увеличился больше, чем в два раза, по сравнению с прошлым годом. В некоторых городах рост доступности раздельного сбора составил 100 % (это Балашиха и Таганрог).

Томск занял девятое место из десяти возможных. Обеспеченность баками для раздельного сбора составила 18 %. Такие расчеты сделали на основании обеспеченности специальными контейнерами для сбора хотя бы одного вида вторсырья, доступными для жителей круглосуточно.

В свою очередь томичи жалуются на отсутствие необходимого количества сеток для пластика, стекла и металла в ряде дворов. Сегодня установкой таких контейнеров в Томске занимаются две компании – «Спецавтохозяйство» и «Чистый мир».





Напомним, в конце октября прошлого года региональный оператор «Спецавтохозяйство» вывез все сетки для раздельного сбора мусора в Томске, принадлежащие компании «Чистый мир», с контейнерных площадок города. В САХе посчитали, что деятельность «Чистого мира» нарушает законодательство, так как право обращаться с ТКО имеет только регоператор.





Томичи выразили поддержку компании «Чистый мир», посчитав действия «Спецавтохозяйства» выдавливанием с рынка частных компаний, которые вели честный бизнес и занимались экопросвещением (также с контейнерных площадок исчезли сетки «Планеты без мусора»). В интернете организовывались петиции, а на улицы Томска дважды выходили с массовыми пикетами. Один из них собрал более ста человек.





В январе 2020 года компания «Чистый мир» подписала соглашение с региональным оператором «Спецавтохозяйство», по которому желтые сетки смогут вернуться во дворы города в ближайшее время. Недавно в Томске сетки для раздельного сбора мусора появились в Южных воротах и на Каштаке.





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