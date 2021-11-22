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Томск попал в десятку городов, где «котикам жить хорошо»

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 Томск попал в топ-10 рейтинга городов с самой большой протяженностью поврежденных теплотрасс. Согласно исследованию ОНФ, такие теплотрассы в Томске позволят обогреть больше 220 тысяч котов. 

Автор:  региональный ОНФ

Народный фронт провел ежегодный мониторинг состояния теплоизоляции труб отопления в российских городах. Единицей измерения рейтинга стали замерзшие коты, которые могут согреться зимой на трубах с поврежденной теплоизоляцией. Расчет велся исходя из того, что среднестатистическому жирному коту нужно около 30 см для комфортного пребывания на теплотрассе зимой.

По итогам мониторинга выявлено более 66 км теплотрасс с поврежденной теплоизоляцией в 64 регионах России – это более 275 участков в 118 населенных пунктах России. Десятое место в рейтинге занял Томск, где только на голых теплотрассах в поселках Спутник и Светлый могут уместиться 3 тысячи 166 котов.

«В Томске самые протяженные оголенные участки воздушных теплотрасс активисты ОНФ зафиксировали в поселках Светлый, Спутник и переулке Баранчуковский в микрорайоне бывшей Карандашной фабрики. Так, жители многоквартирных домов по пер. Баранчуковский жалуются на холод в квартирах, причина – в отсутствии теплоизоляции на теплотрассе протяженностью свыше 300 метров, которая обслуживает порядка 4 тысяч потребителей. Аналогичная ситуация в поселке Спутник, где проживает, порядка 2 тысяч жителей, а голые теплотрассы протяженностью свыше 500 метров отапливают улицу и ближайший лес, а не жилые дома. Большие потери тепла на сотнях метрах оголенных труб в поселке Светлый, которые примыкают не только к многоквартирным домам, но также к школе № 22 и Губернаторскому Светленскому лицею», — сообщил член регионального штаба и член общественной муниципальной комиссии по благоустройству Томска Роман Клясюк.

По его словам, «ТомскРТС» включила эти участки в план работ, теплоизоляция на этих адресах должна быть восстановлена. Контрольный мониторинг будет проведен в феврале и летом 2022 году.

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