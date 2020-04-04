Томск получил «тройку» индекса самоизоляции от «Яндекс»

Сервис Яндекса, который высчитывает средний уровень городской активности, присвоил Томску средний индекс — три.





Индекс самоизоляции — это показатель, который рассчитывается, исходя из данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекс». В его основе — сравнение уровня городской активности сегодня и в обычный день до эпидемии.





Уровень измеряется в пятибалльной шкале. Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий, а на улицах много людей. Чем выше показатель, тем меньше людей находятся вне дома.





Средний индекс по Томску составляет три балла. Это значит, что людей на улицах не много. До эпидемии этот показатель равнялся единице. В Новосибирске и Барнауле индекс самоизоляции 3,4; в Кемерове – 2,9; в Красноярске – 3,3. Лучше всего в России люди соблюдают режим самоизоляции в Перми и Набережных Челнах (4,2).