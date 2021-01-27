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27 января,
2021
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Томск не выполнил план по доходам в 2020 году

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Администрация Томска в 2020 году не смогла выполнить план по доходам и расходам городского бюджета. Так бюджет Томска по доходам исполнен на 93,7%. При плане 17 млрд 719,5 рублей в казну поступило 16 млрд 603,3 рублей.

Томск не выполнил план по доходам в 2020 году

По налоговым доходам план бюджета Томска исполнен на 91,8%. Перевыполнены плановые показатели по налогу на доходы физических лиц. В бюджет Томска поступило на 2,4% больше, чем было запланировано — это 3 млрд 818,5 рублей. Также по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, - денег поступило больше на 25,5% или 11,1 млн. руб.


План по земельному налогу выполнен на 98,3% (1 156,4 млн. руб.) по причине произведенного возврата налога. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, план выполнен на 91,2% (726,3 млн. руб.), единому налогу на вмененный доход – на 96,4% (316,4 млн руб.).


Заммэра Ирина Ярцева отметила, что недопоступление средств по этим и некоторым другим статьям налоговых и неналоговых доходов связано с предоставлением субъектам малого и среднего предпринимательства льгот и отсрочек в связи с пандемией коронавирусной инфекции.


Расходные обязательства бюджета Томска исполнены в 2020 году на 91,1% (17 044,4 млн. руб. при плане 18 700,5 млн. руб.). Дефицит бюджета составил 441,1 млн. руб.


«Исполнить бюджет на 100 процентов в чрезвычайных условиях прошлого года было крайне трудно, но главное – мы выполнили практически все социальные обязательства перед населением и поддержали в условиях пандемии коронавируса малый и средний бизнес города», — отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.


Ранее Иван Кляйн отмечал, что из-за пандемии коронавируса бюджет Томска в 2021 году недополучит миллиард рублей. 


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