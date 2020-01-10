Томск может войти в десятку лучших городов России по итогам голосования

Портал «Город России» проводит ежегодное онлайн-голосование и по результатам составляет рейтинг лучших городов страны. Голосование длится в течение года, а итоги подводят 30 декабря.





По итогам голосования в 2019 году Томск оказался на 22 месте с результатом в 18 390 голосов. Первое место в минувшем году заняли Чебоксары. Также в десятке Нальчик, Курск, Севастополь, Владивосток, Пенза, Смоленск, Вологда, Челябинск и Элиста.





В конкурсе принимают участие столицы всех российских регионов. Проголосовать можно на сайте конкурса, регистрация не требуется. Чтобы избежать накрутки, можно голосовать с одного ip-адреса не более одного раза в сутки.