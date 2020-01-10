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10 января,
2020
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Томск может войти в десятку лучших городов России по итогам голосования

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Портал «Город России» проводит ежегодное онлайн-голосование и по результатам составляет рейтинг лучших городов страны. Голосование длится в течение года, а итоги подводят 30 декабря.


По итогам голосования в 2019 году Томск оказался на 22 месте с результатом в 18 390 голосов. Первое место в минувшем году заняли Чебоксары. Также в десятке Нальчик, Курск, Севастополь, Владивосток, Пенза, Смоленск, Вологда, Челябинск и Элиста.


В конкурсе принимают участие столицы всех российских регионов. Проголосовать можно на сайте конкурса, регистрация не требуется. Чтобы избежать накрутки, можно голосовать с одного ip-адреса не более одного раза в сутки.

Текущее голосование
Текущее голосование
Фото: скриншот с сайта портала
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