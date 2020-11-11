Томск готов к запуску 45 миллионов «умных» счетчиков электроэнергии

Технические специалисты МегаФона завершили ключевой этап развития инновационной сети мобильной связи NB-IoT в Томской области. В преддверии обязательного перехода многоквартирных домов на «умные» счетчики электроэнергии сеть «интернета вещей» оператора теперь способна одновременно обслужить свыше 45 миллионов потребителей услуг.
NB-IoT – новый стандарт сотовой связи, предназначенный для обмена информацией между устройствами без участия человека. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и промышленные помещения со сложными внутренними конструкциями. При этом от одной стандартной бытовой батарейки передающее устройство NB-IoT может проработать до 10 лет.
Все это делает технологию NB-IoT наиболее подходящей для цифровизации таких сфер, как ЖКХ, энергетика, транспорт, логистика, системы безопасности, городская инфраструктура и промышленность, где внедрение автоматизированной передачи данных обусловлено и изменениями законодательства, и экономической целесообразностью.
С 1 января 2022 года вступают в силу поправки в федеральный закон «Об электроэнергетике», по которому все новые жилые дома должны оснащаться «умными» приборами учета электроэнергии, – комментирует Максим Скворцов, директор по развитию корпоративного бизнеса Сибирского филиала МегаФона. — Уже сейчас мы готовы принять в свою сеть более 45 миллионов специализированных устройств «интернета вещей», а у сбытовых компаний и интеграторов остается еще достаточно времени на закупку, установку и проверку необходимого оборудования и сервисных платформ.
Кроме отрасли ЖКХ, технологии «интернета вещей» активно внедряются на территории Сибири в социально значимых проектах, на производстве. SIM-карты «МегаФона» используют в кардиографах в машинах скорой помощи, в терминалах безналичной оплаты в городском транспорте, в системах городского освещения, при учете передвижения коммерческого транспорта, диспетчеризации спецтехники на крупных промышленных предприятиях и других сферах.
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