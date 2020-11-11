Томск готов к запуску 45 миллионов «умных» счетчиков электроэнергии

Технические специалисты МегаФона завершили ключевой этап развития инновационной сети мобильной связи NB-IoT в Томской области. В преддверии обязательного перехода многоквартирных домов на «умные» счетчики электроэнергии сеть «интернета вещей» оператора теперь способна одновременно обслужить свыше 45 миллионов потребителей услуг.

NB-IoT – новый стандарт сотовой связи, предназначенный для обмена информацией между устройствами без участия человека. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и промышленные помещения со сложными внутренними конструкциями. При этом от одной стандартной бытовой батарейки передающее устройство NB-IoT может проработать до 10 лет.





Все это делает технологию NB-IoT наиболее подходящей для цифровизации таких сфер, как ЖКХ, энергетика, транспорт, логистика, системы безопасности, городская инфраструктура и промышленность, где внедрение автоматизированной передачи данных обусловлено и изменениями законодательства, и экономической целесообразностью.