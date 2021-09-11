«Томск — это люди!»: граффити с Сергеем Беловым, Марией Бочкаревой и Григорием Потаниным появились в городе

Завершился второй сезон проекта «Томск — это люди!», в рамках которого в городе появились портреты выдающихся томичей: казака Ивана Москвитина (ул. Клюева, 26), ученого Григория Потанина (ул. Беринга, 4), баскетболиста Сергея Белова (п. Зональная станция), а также легендарной основательницы женского батальона Марии Бочкаревой (ул. Никитина, 64).

«На одну работу, в зависимости от сложности и обстоятельств, уходило от трех до пяти дней. В этом сезоне было две работы, над которыми пришлось особенно потрудиться. Первая — это, конечно, Потанин. Эта работа была сложна именно в техническом плане. Специально выбирали для него большую стену, прорисовывали много деталей, так как было много моментов, которые хотели отобразить», — рассказал ТВ2 один из авторов проекта, учитель истории Константин Черенков.

«К сожалению, у нее мало исторических маркеров, которые бы рассказывали ее историю, которые можно было бы визуализировать. И сама тема — женщина и война — очень трудна для реализация. Наш художник Илья Винс переживал, что у него не получится, потому что он для себя эту работу видел плохо», — говорит Константин Черенков.

Команде проекта хотелось бы продолжать его реализацию и дальше, однако есть некоторые сложности.

«Все зависит от поддержки, которую мы получаем. Если у нас получится дальше взаимодействовать с различными департаментами и структурами, то я думаю, что мы продолжим. Есть идеи о поиске спонсоров, но этот вопрос пока открытый. Сейчас есть идея провести большой культурно-исторический фестиваль, посвященный граффити, на который можно было бы собрать художников Сибири. Если тот же Стрит-вижн — это такая андеграундная культура, кричащая и молодежная, то здесь бы хотелось сделать что-то научное, совместить созидательную часть с эстетикой», — резюмирует Черенков в разговоре с ТВ2.