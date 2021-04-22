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22 апреля,
2021
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Томск дополнительно получил 107 млн рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Участки трех магистралей в южной части Томска отремонтируют в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На эти работы федерация дополнительно выделила городу 107 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.


Ремонт будет выполнен по ул. Красноармейской на участке от дома № 123а до пл. Южной, по ул. Басандайской от Богашевского тракта до въезда в город, по Богашевскому тракту от дома № 18а до ул. Басандайской. Подрядчик, который выйдет на эти объекты, будет определен в ходе аукциона.


«Полученные по решению федерального центра и областной администрации дополнительные средства позволят Томску продолжить комплексное развитие транспортной инфраструктуры в южной части города, — прокомментировал заммэра по благоустройство Вячеслав Черноус. — В прошлом году здесь также в рамках нацпроекта на всю ширину проезжей части был уложен асфальт на улицах Елизаровых, Усова, Артема, Косарева, ранее работы провели на участках улиц Ф. Лыткина, 19-ой Гв. Дивизии и других. Здесь сосредоточены учебные корпуса томских вузов, студгородок, ряд учреждений соцсферы. Важен и въезд в город, который должен быть его «визитной карточкой». Постепенно мы приведем в порядок дороги и территории во всех районах Томска, создавая комфортные условия для жизни и работы горожан».


В этом году в рамках нацпроекта также будут отремонтированы участки пр. Ленина, ул. Яковлева, Красноармейской, Нахимова, Б. Куна, Ломоносова и Социалистической. За два предыдущих года на территории Томска отремонтировано 32 км дорог.


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