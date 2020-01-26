«Томск Авиа» продает аэропорт на севере Томской области за 161 млн рублей

Авиакомпания «Томск Авиа» объявила о повторных торгах по продаже аэропорта в поселке Пионерный в Каргасокском районе Томской области. Аэропорт хотят продать за 161,62 млн рублей. Во время первых торгов никто так и не заинтересовался покупкой.

Торги пройдут в виде публичного предложения. Заявки принимаются с 27 января по 21 марта 2020 года. На продажу выставлены искусственная взлетно-посадочная полоса (длина - 1,9 км, ширина - 36 м), перрон (площадь - 45,144 кв. м), две рулежные дорожки (длина - 252 м), здание гаража с базой аэродромной службы (общая площадь - 1,686 тыс. кв. м), земельный участок (площадь - 433,8 тыс. кв. м).





Напомним, в сложной финансовой ситуации «Томск Авиа» оказалась в 2013 году. На второй квартал 2014 года ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» имела кредиторскую задолженность в размере 447 млн рублей, в том числе по налогам и сборам – 140,4 млн рублей.





В июле 2015 года суд ввел на предприятии процедуру наблюдения. Росавиация лишила компанию сертификата перевозчика за нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверки сертификационных требований. У авиакомпании остались долги по зарплате, в связи с чем приставы арестовали ее имущество: восемь самолетов Ан-24 и АН-26, 12 вертолетов, транспорт, оргтехнику, недвижимость в Колпашеве, Стрежевом, Каргаске и Новосибирской области.





В отношении директора авиакомпании Виктора Марьенкина было возбуждено 18 уголовных дел по фактам длительного неисполнения решения суда и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.





В марте 2016 года суд ввел процедуру конкурсного производства.





По данным на начало марта 2017 года, общий размер обязательств «Томск Авиа» больше миллиарда рублей. Летом 2018 года «Томск Авиа» погасила задолженность по заработной плате перед бывшими сотрудниками.





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