Томичу с аутизмом необходимо помочь оплатить курс реабилитации

Восьмилетнему томичу Илье Данько диагноз «аутизм» поставили в пять лет. Сейчас мальчику необходимо пройти очередной курс реабилитации в центре «Луч». Стоимость курса 126 тысяч рублей, сообщается на сайте благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».
«Родился Илья в срок, до года развивался согласно норме, — пишет мама Ильи Данько в своем блоге. — В год стали происходить изменения, как говорят «произошел откат». Перестал говорить, из всех слов остался только слог «ма», перестал понимать обращенную речь и стал гиперактивным. Обратились к врачу, на что был ответ, что у мальчиков такое бывает, надо ждать. В 2,5 года мы поняли, что ждать нельзя. Стали искать специалистов, начали работу. В 4 года ребенку поставили диагнозы - энцефаллопатия смешанного генеза, ЗРР, социальное тревожное расстройство в детском возрасте, а в 5 лет - детский аутизм вследствие других причин, энцефалопатия неуточненная, ОНР 1 уровня».
Весной 2020 года семья получила результаты генетического анализа, которые выявили генетические нарушения. В данный момент Илья уже прошел семь курсов биоаккустической коррекции, один курс микротоковой рефлексотерапии. У него постоянные занятия с логопедом, психологом, нейропсихологом, и несколько курсов остеопатии, СКЭНАР.
Сейчас Илья Данько хорошо понимает речь, появились первые слова. Желание общаться и даже друзья. Мальчик читает и пишет с трудом из-за слабой моторики, считает. Для поддержания новых достигнутых навыков, для появления лучших результатов, особенно речевой деятельности, ребенку необходим интенсивный курс реабилитации в центре «Луч» совместно с микротоковой рефлексотерапией.
Раньше всю реабилитацию семья оплачивала самостоятельно, но этот курс оплатить уже не смогут.
Узнать о том, как можно помочь Илье, можно тут.