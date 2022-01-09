Томичу с аутизмом необходимо помочь оплатить курс реабилитации

Восьмилетнему томичу Илье Данько диагноз «аутизм» поставили в пять лет. Сейчас мальчику необходимо пройти очередной курс реабилитации в центре «Луч». Стоимость курса 126 тысяч рублей, сообщается на сайте благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».

«Родился Илья в срок, до года развивался согласно норме, — пишет мама Ильи Данько в своем блоге. — В год стали происходить изменения, как говорят «произошел откат». Перестал говорить, из всех слов остался только слог «ма», перестал понимать обращенную речь и стал гиперактивным. Обратились к врачу, на что был ответ, что у мальчиков такое бывает, надо ждать. В 2,5 года мы поняли, что ждать нельзя. Стали искать специалистов, начали работу. В 4 года ребенку поставили диагнозы - энцефаллопатия смешанного генеза, ЗРР, социальное тревожное расстройство в детском возрасте, а в 5 лет - детский аутизм вследствие других причин, энцефалопатия неуточненная, ОНР 1 уровня».

Весной 2020 года семья получила результаты генетического анализа, которые выявили генетические нарушения. В данный момент Илья уже прошел семь курсов биоаккустической коррекции, один курс микротоковой рефлексотерапии. У него постоянные занятия с логопедом, психологом, нейропсихологом, и несколько курсов остеопатии, СКЭНАР.