Томичку Диану Слисеву признали сильнейшей спортсменкой первенства мира по плаванию в ластах в Линьяно-Саббьядоро

В итальянском городе Линьяно-Саббьядоро прошло 17-е первенство мира по плаванию в ластах, за награды которого боролись сильнейшие юниоры со всего мира. Как и в предыдущие годы, юниорская сборная России возглавила таблицу медального зачета: в активе наших спортсменов 30 наград, половина которых золотые. Вклад спортсменов Томской области стал традиционно значительным: восемь медалей, шесть из которых золотые. Главным итогом мирового первенства для Томской области стало выступление Дианы Слисевой, признанной организаторами сильнейшей спортсменкой соревнований. Она завоевала пять золотых наград на спринтерских дистанциях - в плавании в ластах на 100 м и 50 м, в подводном плавании на 100 м, в нырянии в ластах в длину и в эстафете 4х100 м. Также 16-летняя воспитанница тренеров Анастасии Жидковой и Александры Сильванович установила новый юниорский мировой рекорд в дисциплине «Подводное плавание, 100 м» (00:36.95). В ближайшее время томичке будет присвоено звание мастера спорта России международного класса.

Еще одно золото в медальную копилку российской команды принес Иван Горелов. Воспитанник Юлии Поздеевой и Тимофея Горелова был сильнейшим в подводном плавании на дистанции 100 м.



Гордей Иванович (тренеры — Александр Голобородько и Татьяна Кряжева) стал обладателем серебра в эстафетном плавании 4х100 м, а Мария Медведева (тренеры — Анастасия Жидкова и Александра Сильванович) заняла третье место в плавании в ластах на 800 м.

Все томские юниоры, которые завоевали награды в Италии, воспитанники учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Виктора Шевелева.