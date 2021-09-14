Томички привезли четыре медали с всероссийского турнира по дзюдо

Всероссийский турнир по дзюдо среди спортсменов до 18 лет прошел в Абакане. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 15 регионов России, томички завоевали в них четыре медали.
Регион на турнире представляли восемь воспитанников с/к «Сибирь», сообщает областной департамент по физической культуре и спорту. Злата Петрина завоевала «золото», Дарья Анищенко – «серебро», Анаит Хачатурян и Варвара Торгонская заняли третьи места. При этом Злата и Дарья прошли отбор на первенство России, которое пройдет 6-7 ноября в Ижевске.
Тренируют спортсменок Денис Некрасов, Валерий Мотеко и Олег Лопарев.