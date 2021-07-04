Томичке с синдромом Денди-Уокера требуется помощь

Виктория появилась на свет с врожденной аномалией головного мозга - синдромом Денди-Уокера. О том, что у девочки имеется врожденная аномалия головного мозга, родители не знали, во время плановых походов на УЗИ во время беременности никаких аномалий врачи не выявляли. По словам мамы, беременность протекала тяжело, с осложнениями - высоким давлением. На 36 неделе произошла отслойка плаценты, и врачи решили сделать экстренное кесарево сечение.

«Наша девочка росла слабенькой, отставала в физическом развитии, – пишет мама Вики, – Мы пытались выяснить, почему наша доченька не начала ходить в годик, как все детки. На плановом осмотре в поликлинике хирург сказал, что у нее слабые мышцы и, возможно, это последствия тяжелых родов, было назначено лечение. После нескольких курсов лечения наша доченька пошла. Потом пришло время отдавать дочь в детский сад - мне нужно было выходить на работу. Доченька внезапно заболела - температура под 40 держалась 5 дней, плохие анализы и диагноз - инфекционный мононуклеоз, который очень ослабляет иммунитет.

Мы с мужем решили подождать до осени, чтобы доченька окрепла. Вика подрастала, ей хотелось общаться со сверстниками, мы предприняли еще одну попытку начать ходить в садик. Дочь опять заболела: ОРЗ, антибиотики, реакция на них - у Вики были неоднократные судороги и произошел инсульт. Ее увезли в реанимацию - врачи не могли поставить диагноз, и после обследования мне сказали, что у нее вирусный энцефалит, и дочь может навсегда остаться парализованной. Мне объяснили, что в результате перенесенного мононуклеоза, имммунитет у Вики ослаб, инфекция проникла в мозг и поразила его. Несмотря на это, я верила, что моя доченька снова будет ходить, поправится, и правда, постепенно к Вике вернулась речь и движения. Она стала совсем другой – медлительной и не такой как раньше, но для любой мамы главное, чтоб ее дитя было живым. Врачи говорили, что это последствия тяжелой инфекции и, возможно, постепенно Вика восстановится».

Через полгода начались приступы эпилепсии с нарушением дыхания. Врачи поставили диагноз – симптоматическая эпилепсия после перенесенной нейроинфекции. Противосудорожные, а их было назначено два, не помогали. Приступы сохранялись, Вика стала отставать в развитии.

Эпилептолог направила Вику на лечение в Детскую клиническую больницу в Москве. Во время госпитализации Вика была обследована врачом-генетиком. К сожалению, исследования не позволили обнаружить причину эпилепсии и подобрать нужное лечение. Вика продолжает страдать от приступов.

В клинике ИДВНЭ им. Святителя Луки Вике назначили более расширенное генетическое исследование - полное секвенирование генома и высокоразрешающее 3D МР-сканирование головного мозга в ЛДС-МИБС г. Санкт-Петербург. Для генетического исследования достаточно сдать кровь в Томске, а вот в Санкт-Петербург придется лететь.

«Это самое страшное, когда твой ребенок болен и ему можно помочь, а у тебя нет на это средств,– говорит мама, – Всю пенсию дочери мы тратим на покупку лекарств от эпилепсии. Оно должно предоставляться бесплатно, но, увы, этого не происходит. Ребенок не может ждать госзакупок и прочих чиновничьих процедур, мы покупаем за свой счет. Куда деваться, куда бежать, хочется выть от бессилия и несправедливости. На генетический анализ и мрт, который Вике необходим, у нашей семьи нет денег, работает один папа».