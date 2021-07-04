{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Томичке с синдромом Денди-Уокера требуется помощь
Новости

Томичке с синдромом Денди-Уокера требуется помощь

ТВ2
ТВ2 ТВ2
день назад

10-летней томичке Виктории Колмогоровой требуется 176 тысяч рублей, чтобы сделать генетический анализ - полное геномное секвенирование, высокоразрешающее 3D МР-сканирование головного мозга в клинике Санкт-Петербурга. Об этом сообщает фонд «Обыкновенное чудо». У девочки синдромом Денди-Уокера. 

Автор:  «Обыкновенное чудо»

Виктория появилась на свет с врожденной аномалией головного мозга  - синдромом Денди-Уокера. О том, что у девочки имеется врожденная аномалия головного мозга, родители не знали, во время плановых походов на УЗИ во время беременности никаких аномалий врачи не выявляли. По словам мамы,  беременность протекала тяжело, с осложнениями - высоким давлением. На 36 неделе произошла отслойка плаценты, и  врачи решили сделать экстренное кесарево сечение.

«Наша девочка росла слабенькой, отставала в физическом развитии, – пишет мама Вики, – Мы пытались выяснить, почему наша доченька не начала ходить в годик, как все детки. На плановом осмотре в поликлинике хирург сказал, что у нее слабые мышцы и, возможно, это последствия тяжелых родов, было назначено лечение. После нескольких курсов лечения наша доченька пошла. Потом пришло время отдавать дочь в детский сад - мне нужно было выходить на работу. Доченька внезапно заболела - температура под 40 держалась 5  дней, плохие анализы и диагноз - инфекционный мононуклеоз, который очень ослабляет иммунитет.

Мы с мужем решили подождать до осени, чтобы доченька окрепла. Вика подрастала, ей хотелось общаться со сверстниками, мы предприняли еще одну попытку начать ходить в садик. Дочь опять заболела: ОРЗ, антибиотики, реакция на них - у Вики были неоднократные судороги и произошел инсульт. Ее увезли в реанимацию - врачи не могли поставить диагноз, и после обследования мне сказали, что у нее вирусный энцефалит,  и дочь может навсегда остаться парализованной. Мне объяснили, что в результате перенесенного мононуклеоза, имммунитет у Вики ослаб, инфекция проникла в мозг и поразила его. Несмотря на это, я верила, что моя доченька снова будет ходить, поправится, и правда, постепенно к Вике вернулась речь и движения. Она стала совсем другой – медлительной и не такой как раньше, но для любой мамы главное, чтоб ее дитя было живым. Врачи говорили, что это последствия тяжелой инфекции и, возможно, постепенно Вика восстановится».
 
Через полгода начались приступы эпилепсии с нарушением дыхания. Врачи поставили диагноз – симптоматическая эпилепсия после перенесенной нейроинфекции. Противосудорожные, а их было назначено два,  не помогали.  Приступы сохранялись, Вика стала отставать в развитии.
 
Эпилептолог направила Вику на лечение в Детскую клиническую больницу в Москве.  Во время госпитализации Вика была обследована врачом-генетиком. К сожалению, исследования не позволили обнаружить причину эпилепсии и подобрать нужное лечение. Вика продолжает страдать от приступов. 
 
В клинике ИДВНЭ им. Святителя Луки Вике назначили более расширенное генетическое исследование -  полное секвенирование генома и высокоразрешающее 3D МР-сканирование головного мозга в ЛДС-МИБС г. Санкт-Петербург. Для генетического исследования достаточно сдать кровь в Томске, а вот в Санкт-Петербург придется лететь.
 
«Это самое страшное, когда твой ребенок болен и ему можно помочь, а у тебя нет на это средств,– говорит мама, – Всю пенсию дочери мы тратим на покупку лекарств от эпилепсии. Оно должно предоставляться бесплатно, но, увы, этого не происходит. Ребенок не может ждать госзакупок и прочих чиновничьих процедур, мы покупаем за свой счет. Куда деваться, куда бежать, хочется выть от бессилия и несправедливости. На генетический анализ и мрт, который Вике необходим, у нашей семьи нет денег, работает один папа».
 

Узнать о том, как можно помочь Вике, можно по ссылке

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.