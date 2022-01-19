Томичка вернула хозяину потерянные на улице полмиллиона рублей

Жительница Томска вернула хозяину потерянные 500 тысяч рублей, которые нашла лежащими на улице. Для этого томичка обратилась к полицейским, которые к тому моменту уже приняли заявление от обнаружившего пропажу мужчины.

Заявление о пропаже полумиллиона рублей мужчина написал вечером 14 января. Полицейские узнали, что он снимал средства в одном из банкоматов, а также восстановили путь его движения. Позже в отдел полиции Ленинского района обратилась жительница Томска, рассказавшая, что нашла такую же сумму в районе переулка 1905 года.

«Я просто шла по улице и обратила внимание на лежащую пачку денег, это была прямо стопка пятитысячных [купюр]. Подумала, что это шуточные банкноты, и прошла мимо. Потом решила, что надо вернуться — вдруг это реальные деньги, и их подберет кто-нибудь не тот», — рассказала томичка.

Вечером после работы женщина, имя которой ведомство не называет, приехала в отдел полиции, там в присутствии понятых переписали номера купюр. Позже хозяин денег позвонил ей, чтобы поблагодарить, и рассказал, что снял деньги, чтобы положить в банк, но выронил, когда доставал из кармана медицинскую маску.