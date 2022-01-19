Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томичка вернула хозяину потерянные на улице полмиллиона рублей
Новости

Томичка вернула хозяину потерянные на улице полмиллиона рублей

ТВ2 ТВ2

Жительница Томска вернула хозяину потерянные 500 тысяч рублей, которые нашла лежащими на улице. Для этого томичка обратилась к полицейским, которые к тому моменту уже приняли заявление от обнаружившего пропажу мужчины.

Заявление о пропаже полумиллиона рублей мужчина написал вечером 14 января. Полицейские узнали, что он снимал средства в одном из банкоматов, а также восстановили путь его движения. Позже в отдел полиции Ленинского района обратилась жительница Томска, рассказавшая, что нашла такую же сумму в районе переулка 1905 года.

Автор: Управление МВД по Томской области

«Я просто шла по улице и обратила внимание на лежащую пачку денег, это была прямо стопка пятитысячных [купюр]. Подумала, что это шуточные банкноты, и прошла мимо. Потом решила, что надо вернуться — вдруг это реальные деньги, и их подберет кто-нибудь не тот», — рассказала томичка.

Вечером после работы женщина, имя которой ведомство не называет, приехала в отдел полиции, там в присутствии понятых переписали номера купюр. Позже хозяин денег позвонил ей, чтобы поблагодарить, и рассказал, что снял деньги, чтобы положить в банк, но выронил, когда доставал из кармана медицинскую маску.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.